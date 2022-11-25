Россиянам рассказали о возможности получить двойную пенсию в декабре Фото: Иван МАКЕЕВ

Часть пенсионеров в России в декабре получат пенсию дважды. Об этом напомнила доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

Эксперт отметила, что такие меры связан с нерабочими днями банков, а также почтовых отделений в период январских праздников, в связи с чем, тем россиянам, которые получают пенсия до 8 числа, досрочно будет проведена выплата.

Семенова также сообщил, что пенсионерам, получающим выплаты после 8 числа, пенсии поступят в срок. Специалист также указала на возможность получения специальных выплат, а также материальных подарков по случаю праздников, некоторые из пенсионеров также могут получить поздравления от бывших работодателей, за которые не нужно будет отчитываться

«Это может выплата в размере до 4 тысяч рублей, которые не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. За эти суммы не надо отчитываться перед налоговыми органами», - заявила она.