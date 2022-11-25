Александр Моор: «Новая реальность порождает новый тип инвестора с новыми экономическими задачами»

Фото: пресс-служба правительства региона

Проанализировав перспективы экономического развития Тюменской области, губернатор констатировал, что для развития бизнеса в регионе созданы благоприятные условия. Это подтверждают опросы тюменского предпринимательского сообщества. Исследования показали, что число компаний, которые столкнулись с избыточным административным давлением, за год сократилось более чем в два раза. Это стало одним из стимулов инвестирования в развитие производства. А их постоянный рост является гарантом экономического развития и благополучия.

«Новая реальность порождает новый тип инвестора с новыми экономическими задачами. Для нас это значит, что мы должны заново пересмотреть наши инвестиционные предложения. В этом году мною был сделан первый важный шаг в этой работе. Теперь в правительстве за привлечение инвестиций отвечает не один, а все заместители губернатора, чтобы в меняющихся условиях не упустить новые, не всегда очевидные возможности экономического роста», – подчеркнул Александр Моор.

Департаменту инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства губернатор поручил совместно с главами муниципалитетов и региональной Торгово-промышленной палатой оказывать всестороннее содействие и поддержку местным инвесторам. Также Александр Моор потребовал активизировать работу по созданию региональных брендов и продвижению в России и за рубежом уникальных образов городов и сельских районов области для формирования и роста туристической и инвестиционной привлекательности муниципальных образований.

Еще одним направлением экономического роста станет разработка бизнес-моделей и соответствующее прикладное обучение представителей малого бизнеса.

«Любой житель Тюменской области, желающий открыть небольшое предприятие, должен иметь возможность бесплатно получить такую помощь в центрах поддержки предпринимательства. Эта работа должна быть синхронизирована с системой профессионального образования. Прошу департамент образования и науки Тюменской области учесть потребности малого бизнеса в подготовке кадров», – поставил задачу глава Тюменской области.

В послании Думе Александр Моор напомнил важное правило поддержки региональной экономики, которому следует правительство региона: «Один рубль, вложенный в строительство, дает пять рублей в других секторах экономики».

«Сегодня в области реализуется несколько серьёзных проектов. Завершаются строительно-монтажные и начинаются пусконаладочные работы на тобольском комплексе по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа компании «Газпром СПГ Технологии» – три с половиной миллиарда рублей инвестиций. Предстоит строительство логистического центра компании Wildberries, которое даст восемь миллиардов рублей капиталовложений и почти пять тысяч рабочих мест», – привел несколько примеров губернатор.