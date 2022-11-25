Британия и Бельгия поссорились из-за пресса для ядерных боеголовок

The Times: между Британией и Бельгией произошел конфликт из-за пресса для ядерных боеголовок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказ Бельгии передать Великобритании изостатический пресс для ядерных боеголовок привел к торгово-дипломатическому конфликту между странами. Об этом сообщает газета The Times.

«Бельгийские власти заблокировали экспорт технологий, которые имеют решающее значение для поддержания британских сил ядерного сдерживания, несмотря на то, что обе страны являются союзниками НАТО», - сказано в заявлении.

Как отмечается, поводом для конфликта стал изостатический пресс высокого давления, который используется в работе с радиоактивными отходами. Данное оборудование от американо-бельгийской компании EPSI стало одним из важных составляющих производства ядерных боеголовок в Великобритании.

Уточняется, что после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза для закупки технологий пришлось приобретать специальную лицензию. Как предполагалось изначально, речь идет только о формальности, которая не повлияет на сотрудничество стран, но на данном этапе сделку заблокировали. Инициатором таких мер стал заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, который активно выступал против ядерного оружия.

Великобритания тем временем пригрозила отменой заказа на поставку пулеметов бельгийской компанией FN Herstal стоимостью в 600 млн евро.