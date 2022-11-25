Politico: политики Европы в ярости из-за сверхприбыли США на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действия американских властей США, зарабатывающих не только на украинском кризисе, но также и на дефиците энергоресурсов в Европе, вызывают все большее раздражение у европейских политиков. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Как передает издание, на данный момент пошатнулось единство Запада, а высшие европейские чиновники находятся «в ярости» от действий администрации президента США Джо Байдена, обвиняя также Вашингтон в том, что они наживаются на кризисе на Украине в момент, когда от него страдает Европейский союз.

«Дело в том, что, если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, - это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия», - приводит издание слова одного из чиновников Евросоюза.

Также сообщается, что для Европы самыми серьезными источниками напряженности стали экологические субсидии, а также налоги американского лидера, которые несправедливо ограничивают, как считают власти Евросоюза, торговлю в Европе и грозящие разрушить европейскую промышленность.