Александр Моор: «Нам с вами выпало жить во время возвращения нашей страны на свое историческое лидирующее место в мире»

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«Возрождение военно-патриотических клубов, усиленное внимание к национальной истории и истории Великой Отечественной войны, развитие в рамках национальных проектов учреждений культуры, образования, спорта, медицины. Список совершенных дел по возрождению чувства национального достоинства можно продолжать долго. Считаю, что главным символом этого поворота стала рожденная в городе Тюмени акция «Бессмертный полк». Когда каждый год 9 Мая вместе с президентом страны на улицы наших городов выходят миллионы людей, помнящих кто они и откуда», – заявил Александр Моор.

Глава региона констатировал, что внимание к исторической памяти и гордость за свою страну имеют решающее значение для построения сильного, независимого государства.

«Благодаря многолетней патриотической работе, инициированной президентом России, огромное количество людей сохранило и воскресило свою веру в Родину. Сегодня большая часть наших граждан не отделяет свои жизненные интересы от интересов страны. Поэтому, как и в былые времена, оказалось достаточно людей, готовых отстаивать независимость Отчизны с оружием в руках», – отметил губернатор Тюменской области.

Александр Моор добавил, что уже после окончания частичной мобилизации в военкоматы обращаются жители региона, которым не пришли повестки о призыве, с просьбой взять в войска, чтобы отправиться добровольцами в зону специальной военной операции.

«С самого начала в специальной военной операции принимают участие наши земляки из Ишимского инженерно-саперного полка, бойцы СОБРа и ОМОН тюменской Росгвардии. Летом туда ушли наши именные подразделения «Тобол», «Сибирь», «Тайга» и еще многие выходцы из нашей области, заключившие контракты на прохождение службы в самых разных частях и соединениях», – с гордостью за самоотверженность сибиряков сказал глава региона.

Весь этот год поддержка армии была и остается одной из приоритетных задач для правительства Тюменской области.

Губернатор напомнил о создании в регионе специального инструкторского отдела на базе патриотического центра «Аванпост» для более качественной подготовки военнослужащих. К работе в этой структуре были привлечены люди с боевым опытом, специалисты по тактической медицине и стрельбе.

«Практически с первого дня частичной мобилизации эти специалисты находятся в расположении Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и проводят занятия с бойцами. Наш долг – сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать Вооруженные Силы России. Эту работу мы будем только усиливать. Полученный опыт будем применять для улучшения допризывной подготовки молодежи в Тюменской области. Уровень военной подготовки в нашей стране должен быть такой, чтобы никому и в голову не пришло проверять нас на прочность», – подчеркнул Александр Моор.