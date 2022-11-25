Песков заявил, что беседа Путина с матерями военных, участвующих в спецоперации, будет обстоятельная и свободная

Путин проведет встречу с матерями военных, участвующих в спецоперации Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет встречу с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, отметив, что данная беседа будет обстоятельной и свободной, без фиксированной повестки.

Как уточнил представитель Кремля, данная встреча приурочена ко Дню матери, который отмечается в России 27 ноября. «Будет обстоятельный разговор без повестки дня, свободная беседа», - сообщил он.

Комментируя формат предстоящей встречи, пресс-секретарь российского президента также заявил, что будет опубликовано обращение главы государства. «Первые слова президента мы опубликуем, потом, вы знаете, будет зависеть от разговора», - сказал Песков, уточнив, что это будет зависеть от решения матерей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Лучшие интервьюеры Радио «Комсомольская правда» беседуют с теми, кому есть что сказать. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!