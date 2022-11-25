Минюст России внес Meta* в реестр экстремистских организаций

Минюст России обновил список экстремистских организаций, чья деятельность запрещена в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запрещенная в России американская компания Meta* внесена в перечень экстремистских организаций, который ведется Минюстом РФ.

Список обновился в пятницу, 25 ноября 2022 года. Meta* вошла в реестр под 96-м номером.

Ранее Meta* приняла решение временно разрешить пользователям в некоторых странах насильственные высказывания в отношении российских военнослужащих на своих платформах Facebook** и Instagram**.

После этого Генпрокуратура попросила суд официально признать Meta* экстремистской организацией. Иск надзорного ведомства в итоге был удовлетворен судом и соответствующее решение о признании компании американского миллиардера Марка Цукерберга экстремистской на территории РФ было принято.

*Компания Meta официально признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.

**соцсеть заблокирована в РФ, является продуктом признанной в России экстремистской компании Meta.