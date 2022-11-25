Кадыров сообщил о неудачной попытке контратаки украинских войск в Соледаре в ДНР

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном пресечении контратаки украинских военных в городе Соледар Донецкой Народной Республики (ДНР).

"В городе Соледаре ДНР силами спецназа "Ахмат" вместе с бойцами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР и бойцами ЧВК "Вагнер" успешно пресечена контратака украинских бандформирований… Также наши воины сбили три БПЛА", - сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее Кадыров сообщил о гибели 23 и ранении 58 чеченских бойцов в Херсонской области. Глава Чечни выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что власти всегда будут о них заботиться.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.