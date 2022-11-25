Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Только сами участники военной спецоперации знают, что они являются героями по-настоящему, потому что никто кроме них не знает, какой это труд и насколько сопряжено с опасностью, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что участники спецоперации ведут себя героически, и это - заслуга их матерей.

"Только они, сами ребята знают, что они герои по-настоящему… Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья…", - подчеркнул Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих-участников военной спецоперации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.