Путин заявил, что основу самосознания ребенка закладывает личный пример родителей

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основа самосознания детей закладывается примером родителей - это фундаментальный метод, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих-участников военной спецоперации.

"Как бы не говорили в школе… но основа самосознания любого человека, основа его ценностных ориентиров закладывается в семье, личным примером родителей. Это самый основной… фундаментальный метод воспитания - личный пример", - сказал глава государства.

По словам Путина, то, что большинство выбрали такую судьбу, как служение Отечеству, защиту Родины, России, людей в Новороссии, на Донбассе - это тоже является "результатом вашей работы без всякого сомнения".

"Это не результат каких-то наставлений и нравоучений, это результат личного примера", - подчеркнул российский лидер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.