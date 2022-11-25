Gazeta.pl: Польша потерпела провал, пытаясь натравить Германию на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша отказалась от предложения Германии разместить в стране комплексы ПВО Patriot и предложила направить их Украине, чем могла столкнуть Берлин с Москвой, но это у нее не получилось, нааписал обозреватель издания Gazeta.pl Мачек Кухарчик.

Правящая партия "Право и Справедливость" (ПиС) ранее отклонила прозвучавшее после ЧП с падением украинских ракет предложение Германии усилить ПВО в Польше, хотя сначала глава Минобороны республики Мариуш Блащак поддержал инициативу немецких коллег.

"В итоге, скорее всего, ни польская, ни украинская безопасность не будут усилены. Выиграет только ПиС в глазах той части своего электората, которая отрицательно относится к немцам", - полагает автор статьи.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.