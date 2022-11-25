Эндокринолог рассказала об опасности злоупотребления чаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова заявила, что чай, обладая полезными свойствами, может нанести вред организму при чрезмерном употреблении, указав на то, что черный чай в больших количествах способен привести к разрушению зубов и костей.

«Накопление в костях фтора, который поступает с чаем, провоцирует развитие остеосклероза и остеопороза», - заявила эксперт «Газете.ру».

Бинатова заявила, что чрезмерное употребление чая оказывает негативное воздействие и на нервную систему, провоцируя бессонницу, а переизбыток данного может привести к снижению уровня железа в организме, поскольку ухудшает усвоение этого микроэлемента. Кроме того, такая привычка может привести к развитию остеопороза.

«Людям, страдающим депрессивными и тревожными расстройствами, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует контролировать употребление этого напитка и соблюдать норму. В день без вреда для здоровья можно употреблять не более 4–5 чашек чая», - отметила она.

Ранее Life.ru сообщал, что, согласно исследованиям, регулярное употребление обжигающе горячего чая температурой более 65 градусов Цельсия значительно увеличивает риск развития рака пищевода.

Заместитель генерального директора по медицинской деятельности, главный врач ООО «Инвитро-Ставрополье» Елена Попова в разговоре с «Известиями» предупредила об опасности «скрытой» соли в рационе, отметив, что ее избыток может привести к развитию указанного выше остеопороза.