Четыре человека погибли в Новой Каховке при минометном обстреле со стороны ВСУ Фото: REUTERS

Украинские войска сегодня, 25 ноября, открыли минометный огонь по Новой Каховке и близлежащим населенным пунктам Херсонской области, в результате погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В результате дневных обстрелов, последний из которых был около 14 часов, погибло еще четверо мирных жителей - двое в городе и двое в селе Корсунка", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 ноября 2022 года Новая Каховка подверглась массированному минометному обстрелу со стороны ВСУ, в результате погибли две женщины.

Также ранее сайт KP.RU писал, что 12 июля 2022 года ВСУ буквально полили огненным дождем городок Новая Каховка Каховского района Херсонской области. По словам главы районной администрации Владимира Леонтьева, стреляли предположительно из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а приказ палить по мирным жителями ракетами отдал непосредственно Зеленский.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.