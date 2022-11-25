Путин заявил, что российским бойцам присуще достойно выполнять воинский долг

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российским военным, в частности, бойцам с Кавказа, присуще добросовестно выполнять свои воинские обязанности, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 25 ноября, на встрече с матерями военнослужащих - участников военной спецоперации.

Выслушав рассказ участницы встречи из Дагестана, российский лидер выразил уверенность, что ее сын исполняет свой долг достойно, "так, как присуще вообще российским воинам, а тем более, бойцам с Кавказа, из Дагестана".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Лучшие интервьюеры Радио «Комсомольская правда» беседуют с теми, кому есть что сказать. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!