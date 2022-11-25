Путин сообщил, что ежедневно на встречах с Минобороны России ставит вопросы о снабжении войск

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что каждый день на встречах с Минобороны РФ ставит вопросы о снабжении войск, об этом российский лидер говорил сегодня, 25 ноября, на оперативном совещании Совбеза РФ.

Также российский лидер добавил, что ведомство старается снабжать армию обмундированием так эффективно, насколько может, и с учетом времени года.

Кроме этого, глава государства отметил, что российским военным, в частности, бойцам с Кавказа, присуще добросовестно выполнять свои воинские обязанности.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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