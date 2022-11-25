Путин заявил, что Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их как пушечное мясо

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия воюет не с жителями Украины, а с теми, кто использует их в качестве пушечного мяса, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 25 ноября, на встрече с матерями военнослужащих - участников СВО.

"В отличие от тех, с кем нам приходится иметь дело, а в этом смысле нам приходится воевать не с ними (украинцами - прим. ред.), а с теми, кто им все поставляет и платит, использует их как пушечное мясо… там с потерями не считаются…", - отметил российский лидер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.