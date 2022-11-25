Путин заявил, что планы по развитию России не меняются, они огромные

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не меняет своих планов по развитию страны, в частности, экономики и социальной сферы.

"Мы же не меняем своих планов по развитию страны… по развитию экономики, ее социальной сферы, по нацпроектам. У нас огромные, большие планы", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Он также добавил, что эти планы будут реализованы, если вопросы, которые будут стоять перед государством, будут решаться как в рамках спецоперации, так и в рамках "трудовых будней".

Также Владимир Путин сообщил, что каждый день на встречах с Минобороны РФ ставит вопросы о снабжении войск. Кроме этого, российский лидер добавил, что ведомство старается снабжать армию обмундированием так эффективно, насколько может, и с учетом времени года.

Кроме этого, Путин заявил о цели уничтожить “антироссийский анклав” на Украине. Этот анклав угрожает России, отметил глава государства.