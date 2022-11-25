Эксперт объяснил, для чего известные бренды прибегают к сокращению своих названий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Генеральный директор брендингового агентства BRANDKEY Андрей Ионочкин объяснил, зачем известные бренды сокращают свои названия. Сначала сокращают люди в повседневном обиходе, но со временем, это становится необходимым решением.

- Когда бренд уже обладает стопроцентной узнаваемостью, вполне допустимо и даже желательно его слегка „взбодрить“, добавив фирменное сокращение, - говорит эксперт Ридусу.

Ранее о возможном ребрендинге заявила владельца Wildberries Татьяна Бакальчук. Не исключено, что название маркетплейса будет сокращено до аббревиатуры WB.

Те, кому удается на старте заполучить броское короткое имя, сохраняют его. Тому пример OZON или „Альфа“. Обычно такие названия не меняют, а вот сложные конструкции предпочитают в будущем обновлять, чтобы подогреть интерес клиентов.

Зарегистрировать короткое название из двух-трех букв практически невозможно. Поэтому уже после раскрутки, название начинают сокращать и привязывать к существующему. По такой схеме Apple Macintosh превратился в Mac, а British Petroleum официально стал BP, сократившись в логотипе до строчных «bp».

- Сокращение приживется только в случае, если имеется проработанный фирменный стиль, сочетание цветов, графика. Тогда можно выносить на вывеску в начертании, соответствующем брендбуку, — и быть уверенным: никто не ошибется, - заключает аналитик.