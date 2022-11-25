Путин назвал текущие события “путем к очищению и обновлению” России

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодняшние события в России являются путем к очищению и обновлению страны, заявил президент Владимир Путин.

"На рубеже 2000-х, 1990-х годов нам казалось, что все будет хорошо, а оказалось, что все совсем не так. .. мы начали как бы жить и играть на какой-то чужой поляне", - сказал президент России на встрече с матерями участников специальной военной операции.

Глава государства также отметил, что сейчас происходит отход от такой игры.

"Сегодняшние события - это путь к какому-то даже очищению и обновлению", - сказал Путин.

Также Владимир Путин сообщил, что каждый день на встречах с Минобороны РФ ставит вопросы о снабжении войск. Кроме этого, российский лидер добавил, что ведомство старается снабжать армию обмундированием так эффективно, насколько может, и с учетом времени года.

Кроме этого, Путин заявил о цели уничтожить “антироссийский анклав” на Украине. Этот анклав угрожает России, отметил глава государства.