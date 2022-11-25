Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара и евро до конца ноября 2022 года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров спрогнозировал, в каких значениях будет доллар и евро до конца ноября 2022 года.

Пока у рубля есть внутренние и внешние факторы, которые стабилизируют ситуацию. Поэтому ждать сильных колебаний не приходится. Доллар не выйдет из диапазона 60—61 рубль за единицу.

- Сейчас рубль поддерживается налоговым периодом, к тому же, стабильны цены на нефть, цитирует слова эксперта Rt.

А вот как скажется на рубле потолок цен на сырье, о котором говорят на Западе, пока не ясно. Если потолок будет озвучен на следующей неделе, и он окажется на отметке в 60 долларов за баррель, то на рубль будет оказано давление.

В таком случае, до до конца месяца доллар останется в рамках 60—61 рубль за единицу, евро — на уровне 62—63,5 рублей, сообщает РИАМО.

В ноябре и декабре курс доллара может находиться в рамках диапазона 60–65 рублей, предположил партнер Capital Lab Евгений Шатов. Об этом он рассказал «Известиям».

- По всей видимости, до конца года будет наблюдаться ослабление рубля благодаря сезонной стабилизации импорта и вступлению в силу уже в декабре европейских санкций на морскую перевозку нефти, что ограничит экспорт», - сказал эксперт.