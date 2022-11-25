Путин пообещал режиссеру Шигиной помощь Минобороны России в съемке фильмов на линии фронта

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин пообещал режиссеру из Москвы Олесе Шигиной организовать поддержку Минобороны РФ для съемки документальных фильмов на линии фронта.

"Что касается содействия министерства обороны, помощь вам будет обеспечена", - сказал Путин в ходе встречи с матерями участников военной спецоперации в ответ на просьбу кинематографиста-документалиста, руководителя студии "Вехи. Вёрсты. Вёсны" Олеси Шигиной организовать содействие ведомства для съемки фильмов на линии фронта и предоставить доступ другим документалистам в кинотеатры и на ведущие телеканалы.

Российский лидер пообещал, что министерство культуры РФ тоже подключится к этой работе.

Ранее Владимир Путин сообщил, что каждый день на встречах с Минобороны РФ ставит вопросы о снабжении войск. Кроме этого, российский лидер добавил, что ведомство старается снабжать армию обмундированием так эффективно, насколько может, и с учетом времени года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.