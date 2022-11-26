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НовостиОбщество26 ноября 2022 1:36

Эксперт Кувиков рассказал, как обнаружить шпионскую атаку на смартфон

Специалист рекомендует отслеживать приложения, соцсети и мессенджеры на предмет активных устройств
Мария ПАВЛОВА
Эксперт рассказал, как защитить телефон от хакерских атак.

Эксперт рассказал, как защитить телефон от хакерских атак.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обнаружить шпионскую атаку на смартфон можно, отслеживая приложения, соцсети и мессенджеры на предмет активных устройств. Такую рекомендацию дал пользователям директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

«Нужно смотреть с каких устройств и IP адресов совершались входы. Самое главное - следить за активностью google или icloud-аккаунтов», - сказал Кувиков в интервью агентству «Прайм».

Чтобы предупредить проникновение шпионских программ в устройство, эксперт рекомендует поставить двухфакторную идентификацию пользователя, не открывать файлы или приложения, которые пришли из неизвестного источника и использовать антивирусы.

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