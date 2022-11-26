Захарова назвала смешным призыв Европарламента к Сербии ввести антироссийские санкции ради вступления в ЕС

Мария Захарова заявила, что в Евросоюзе от Европы осталось только географическое положение. Фото: Иван МАКЕЕВ

Призывы Европарламента к Сербии присоединиться к антироссийской кампании ради членства в ЕС смешны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат процитировала сербского премьер-министра Ану Брнабич, которая рассказала, что в Европарламенте предложили Сербии «не продолжать свой европейский путь» в случае отказа присоединиться к антироссийским санкциям.

«Вот это реально смешно. Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России. В ЕС уничтожена европейская традиция: извращены античные постулаты закона и права, христианские ценности, идеалы гуманизма», - написала Захарова в Telegram.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна будет бороться против введения антироссийских санкций «сколько сможет».

Еще в 2014 году еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявил, что если Сербия стремится вступить в Евросоюз, она обязана ввести санкции в отношении России.