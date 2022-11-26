Глава Минздрава заявил об активном распространении штамма свиного гриппа H1N1 в России Фото: REUTERS

В России отмечается высокая активность штамма свиного гриппа H1N1 осенью 2022 года. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что особое значение ввиду активного распространения гриппа имеет вакцинация.

"Сейчас в этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление - вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции - все это имеет значение",- сказал Мурашко на Армянско-Российском форуме по здравоохранению.

Он призвал людей, которые еще не привились от сезонного гриппа, сделать вакцину как можно скорее. Помимо этого Мурашко посоветовал повторно вакцинироваться тех, кто прививался от коронавируса более 6 месяцев назад. По словам министра, вакцина "Спутник" используется сейчас интраназально, и в том числе оказывает профилактическое действие на передачу аденовирусной инфекции.

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