Российские военные отразили атаки ВСУ на Донецком направлении

Министерство обороны РФ в субботу, 26 ноября, заявило, что российские военные отразили контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе трех населенных пунктов на Донецком направлении.

«На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где отмечается, что было «уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины».

В заявлении министерства также говорится о том, что Вооруженные силы России успешно отразили атаку на Новоселовское, Коломыйчиху и Площанку в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Отмечаются и попытки украинских войск восстановить утраченное положение у двух населенных пунктов на Южно-Донецком направлении, были отражены. Отмечается, что там потери украинских войск составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, российская армия за прошедшие сутки поразила около 56 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.