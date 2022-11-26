Российские военные уничтожили склад боеприпасов РСЗО HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные за последние сутки уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS, принадлежавший ВСУ, об этом сегодня, 26 ноября, сообщило министерство обороны РФ.

"Возле населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS", - уточняется в сводке российского оборонного ведомства.

Также в минобороны рассказали, что в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы две украинские установки реактивной системы залпового огня "Град" на огневой позиции возле населенного пункта Липцы Харьковской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.