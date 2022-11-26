Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины 26 ноября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сирены тревог звучат сегодня, 26 ноября, в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, об этом говорят данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

Ранее украинские издания сообщали о двух взрывах в Днепропетровске и последовавшем после этого возгорании. В области и некоторых соседних регионах была объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.