Лавров заявил, что линию Зеленского на "возвращение" Крыма постигнет неудача

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Линию киевского режима и Владимира Зеленского на то, чтобы "забрать" Крым, постигнет неудача, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Озвучивая линию, которая проводилась тогда (до февраля 2022 года - прим. ред.) "гибридно", а сейчас - на поле боя, Зеленский заявляет, что они "победят в этой войне и заберут все свои земли", в том числе, Крым. При этом он забывает историю полуострова… Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача", - сказал Лавров в интервью для фильма "Нацизм под следствием".

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014-го года по итогам референдума после госпереворота на Украине.

Ранее Зеленский подписал указ о стратегии "возвращения" Крыма. Документ определяет комплекс мер, нацеленных на восстановление "территориальной целостности" Украины.

Также Владимир Зеленский убежден, что возвращение Крыма в состав Украины - вопрос времени. По мнению украинского лидера, “Россия никогда не полюбит Крым так, как Украина”.