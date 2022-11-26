Названы пять главных причин покраснения глаз Фото: Shutterstock

Кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, офтальмолог-хирург, лазерный хирург медцентра «СМ-Клиника» Светлана Миргородская заявила, что покраснение глаз является одной из самых частых жалоб, а также первым признаком возникшей патологии, призвав в таком случае не заниматься самодиагностикой, а обратиться к специалисту.

«Наиболее частые причины покраснения - это воспалительные поражения глаз - бактериальные / вирусные / грибковые конъюнктивиты, кератиты, иридоциклиты», - заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Миргородская заявила, что сезонное покраснение сопровождаются зудом и зачастую связаны с аллергическим конъюнктивитом, а покраснение только к концу рабочего дня в сочетании с усталостью в глазах вызваны синдромом сухого глаза.

Эксперт также указала на возможность попадания инородного тела в конъюнктивальный мешок или на роговицу, отметив также, что резкое покраснение глаза в сочетании с болью в соответствующей половине головы и тошнотой могут стать проявлениями острого приступа глаукомы.

Ранее Пятый канал сообщал, что по словам врача мануальной, физио- и рефлексотерапии, массажиста Владимир Эни-Олорунда, желтизна на белках глазах во многих случаях говорит о заболеваниях печени, а также желчного пузыря и камнях в мочевыделительной системе.