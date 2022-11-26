Вице-спикер Совфеда России Косачев назвал умершего главу МИД Белоруссии Макея профессионалом и патриотом

Владимир Макей Фото: Евгения ГУСЕВА

Занимавший должность главы МИД Белоруссии Владимир Макей был профессионалом высшей пробы, патриотом, надежным товарищем, заявил сегодня, 26 ноября, вице-спикер Совфеда России Константин Косачев.

"Хорошо знал Владимира Макея… Профессионал высшей пробы, патриот, надежный товарищ. Вечная память", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Также сенатор сообщил, что выразил соболезнования родственникам Макея через коллег в белорусском парламенте.

Ранее сообщалось, что на 65-м году жизни умер Владимир Макей, глава МИД Белоруссии.

Владимир Макей занимал свою должность с 2012 года, до этого был главой администрации президента Белоруссии 4 года. Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии. Был полковником запаса. Награжден белорусскими орденами Почета в 2006 году и Отечества III степени 2018 году.

Также сегодня, 26 ноября, стало известно, что умер Владимир Калиниченко, следователь Генпрокуратуры СССР, ставший прототипом героя сериала "Икра".