19FortyFive: Южная Корея может стать следующей ядерной державой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ракетные испытания КНДР могут стать причиной для создания ядерного оружия Южной Кореей, написал обозреватель 19FortyFive Роберт Келли.

По мнению автора, у Сеула есть два основных аргумента в пользу развития своей ядерной программы. Первый - это сокращение доверия к США из-за появления у Пхеньяна межконтинентальных баллистических ракет, которые способны достичь Америки.

Второй - это разные взгляды на безопасность между США и Южной Кореей. Так, для Сеула важно и в дальнейшем противостоять Пхеньяну и продолжать ведение торговли с Пекином, при этом в Штатах преследуют целью "конкуренцию великих держав".

Ранее востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков спрогнозировал, какие дальнейшие действия может предпринять руководство Северной Кореи после того, как страна официально провозгласила себя ядерной державой. Эксперт полагает, что столь громкие заявления не несут в себе реальной угрозы по развязыванию войны, а попытку оказать встречное давление из-за многочисленных санкций.