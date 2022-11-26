В ЛНР танкисты выжили в подбитом танке и продолжили службу в ходе спецоперации Фото: REUTERS

Танкистам удалось выжить в подбитой боевой машине в ходе проведения спецоперации в ЛНР, сейчас они продолжают службу, рассказал РИА Новости командир танка с позывным "Оса".

"До этого экипаж участвовал, но нас подбили, поэтому мы вернулись еще раз сюда, второй раз уже", - уточнил собеседник агентства.

"Оса" ранее служил по контракту в танковых войсках во Владимирской области. В ходе частичной мобилизации его призвали и распределили на аналогичную должность.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.