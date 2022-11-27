Американская армия недосчиталась 10 тысяч новобранцев из-за ожирения и уголовников

Армия США не может выполнить план набора новобранцев из-за высокого числа американцев с ожирением Фото: REUTERS

Планы по набору новобранцев в армию США в 2022 году не удалось выполнить из-за повального ожирения и высокого числа уголовников. Об этом пишет обозреватель Стив Бейнон в публикации для 19FortyFive.

По его словам, американские Вооруженные силы недосчиталась 10 тысяч рекрутов.

"Причинами недобора стали, по большей части, широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершенные уголовные правонарушения", - говорится в публикации.

Не помог даже запуск курсов предварительной боевой подготовки, главная цель которых – снизить вес участников до норм, которые позволяют им начать службу.

Но все равно только 23% молодых американцев отвечают требованиям к новобранцам, утверждает Бейнон.

Ранее член палаты представителей США Лорен Боберт сообщила, что американская армия испытывает проблемы с набором. ВС США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму, отметила она.

Напомним, руководство военно-воздушных сил Соединенных Штатов призналось в острой нехватке пилотов. Американской армии не достает около 1925 пилотов, что составляет 10% от необходимых 20 тысяч.