В ДНР восстановят металлургический завод имени Ильича

В Мариуполе будут восстанавливать завод Ильича. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Мариуполе планируют восстановить металлургический завод имени Ильича. Об этом в воскресенье 27 ноября заявил премьер ДНР Виталий Хоценко.

«Завод Ильича планируем восстанавливать. Такие планы есть», - сказал Хоценко в интервью РИА Новости.

По словам главы правительства ДНР, уже есть инвестор, готовый поучаствовать в проекте восстановления завода.

«Инвестор в самое ближайшее время, думаю, сам о них расскажет после того, как будут приняты все соответствующие решения», - сказал Виталий Хоценко.

Ранее Денис Пушилин рассказал о планах восстановления Мариуполя. По его словам, комбинат имени Ильича восстановят, а на месте завода «Азовсталь» будет жилой район или парковая зона

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