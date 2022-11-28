Россиянам рассказали о новой уловке мошенников с вирусами в письмах и смс

Мошенники подбирают ключи к счету жертвы и заставляют ее перевести туда все деньги. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Раскрыта новая уловка телефонных мошенников. Они заражают компьютер или телефон жертвы вирусом, при помощи которого подбирают ключ к одному из счетов, а потом под видом сотрудников банка или правоохранительных органов убеждают перевести все деньги на этот счет и похищают их.

Подробности в интервью агентству «Прайм» специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

«Сложность здесь состоит в том, что сотрудникам ЦБ и службам безопасности банков, борющимся с мошенниками, практически невозможно понять, что происходит противоправное действие. Ведь человек сам переводит деньги между своими счетами, что обычно не вызывает вопросов», - объяснил эксперт.

Тем временем телефонные мошенники с Украины готовят новую атаку на российских абонентов. Подробности здесь на KP.RU.

Как телефонные мошенники иногда месяцами держат жертву на крючке и почему их жертвами становятся уверенные в себе люди, психотерапевт рассказал сайту KP.RU.