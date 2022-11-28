Серийное производство Aurus Komendant началось в Елабуге

Aurus Komendant. Фото: Минпромторг РФ

Российский премиальный внедорожник Aurus Komendant вышел в серийное производство на заводе в Елабуге. Об этом сообщает пресс-служба компании-производителя.

"Уже сейчас все основные агрегаты Aurus производятся в России, - уточнили в компании. - В настоящий момент доля отечественных поставщиков достигла 70% - сюда входят все основные узлы автомобиля: силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения".

Машина имеет полный привод. Она оснащена двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил объемом 4,4 литра. Ожидается, что стоимость премиального внедорожника превысит 33,7 млн рублей.

Напомним, Aurus Komendant получил свое название в честь Комендантской башни Московского Кремля. В 2022 году автомобилю дано одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ дает право автопроизводителю продавать модель на территории страны.

До этого в НАМИ сообщили о разработке автомобиля Aurus на водородном двигателе. Утверждается, что усовершенствованная модификация будет разгоняться до 100 км/ч за четыре секунды.