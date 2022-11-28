Большой адронный коллайдер в Европе остановлен ради экономии электроэнергии

В Европе досрочно остановили Большой адронный коллайдер Фото: Shutterstock

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приняла решение о досрочной остановке Большого адронного коллайдера. Об этом сообщает пресс-служба ЦЕРН.

Работа коллайдера прекращена в понедельник, 28 ноября 2022 года. Это на две недели раньше, чем планировалось. В ЦЕРН объяснили такое решение необходимостью экономии электроэнергии.

В организации добавили, что в 2023 году планируется сократить эксплуатацию ускорительного комплекса на 20%.

Напомним, Большой адронный коллайдер - это супермашина. В ее создании и в последующих экспериментах участвовали представители 100 стран, более 10 тысяч ученых и специалистов, в том числе и несколько сотен из России.

Это ускоритель протонов в виде бублика диаметром 27 километров. Он зарыт на глубинах от 50 до 175 метров на границе Швейцарии и Франции. Обложен сверхпроводящими - разгоняющими частицы - магнитами, охлаждаемыми жидким гелием.

Два пучка частиц двигаются по кольцу в противоположных направлениях и сталкиваться почти на скорости света (0,9999 от нее). И разбиваться вдребезги: на такое количество осколков, на которое раньше ничего разбить не удавалось. Результаты фиксируют с помощью огромных детекторов ALICE, ATLAS, CMS и LHCb.