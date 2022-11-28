Сын красноярского губернатора Усса отправлен под домашний арест в Италии

Артем Усс. Фото: МВД РФ

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс по ходатайству стороны защиты выпущен из тюрьмы в Италии. Ему изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщает агентство Ansa.

Соответствующее решение принял Апелляционный суд Милана по ходатайству стороны защиты россиянина. Ему надели электронный браслет, который нужно будет носить до завершения судебного процесса по вопросу экстрадиции в Соединенные Штаты, где гражданина РФ обвиняют в уклонении от санкций отмывании денег. Артем Усс своей вины не признает.

Как сообщает минюст США, россияне Артем Усс, Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков, а также венесуэльцы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото якобы участвовали в незаконных сделках по продаже нефти венесуэльской компании Petroleos de Venezuela SA. Прокурор США Брион Пис утверждает, что обвиняемые помогали находящейся под санкциями Венесуэле в получении американской нефти и технологий.

Американская сторона утверждает, что Усс совместно с Ореховым также якобы является владельцем немецкой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), которая занимается торговлей промышленными товарами.

По версии обвинения, Орехов и Усс использовали компанию в качестве прикрытия для контрабанды крупных партий нефти из Венесуэлы в Россию и Китай, а Понсе и Сото выступали в качестве посредников в сделках между PDVSA и NDA GmbH.

Всех фигурантов обвиняют в заговоре с целью нарушения закона об экономических полномочиях на случай международной ЧС, в мошенничестве для контрабанды нефти и отмывании денег. Дело расследует ФБР. Его фигурантам грозит до 30 лет тюрьмы.