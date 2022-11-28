Redmond продал миллионную мультиварку RMC-M90!

Фото: предоставлено «REDMOND»

Осенью этого года бренд Redmond выпустил миллионную мультиварку популярной модели RMC-M90. Это событие отметили праздничной акцией с розыгрышем главного приза – робота-пылесоса RV-R670S c лазерной навигацией. В акции участвовали покупатели мультиварок юбилейной модели RMC-M90 по всей России, и каждый получал гарантированные подарки. Счастливчик же, купивший ту самую миллионную мультиварку, - нашелся в Петербурге. Главный приз достался семье Федоровых: супруги Олег и Юлия, а также их 4-летняя дочка Милана (они на фото).

Мультиварка Redmond RMC-M90 – одна из самых популярных моделей в линейке бренда. Уже долгое время является хитом продаж. Устройство с 17 автоматическими программами совмещает в себе функционал плиты с духовым шкафом, пароварки, фритюрницы, хлебопечи и йогуртницы.

«Мне часто говорят, что мультиварка Redmond есть почти в каждой российской семье, - комментируя результаты акции, сказала глава компании Диана Желяскова. - Такое признание и доверие потребителей – особая честь для нас и в то же время большая ответственность. Миссия нашей компании – улучшать качество жизни людей, освобождая их личное время и ресурсы за счет использования умных бытовых приборов. Мы много лет сохраняем лидерство на рынке мелкой бытовой техники и постоянно находимся в поиске, адаптации новых технологий и дизайнерских решений, чтобы и впредь оправдывать ожидания россиян».