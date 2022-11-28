Тепло с двух реакторов Запорожской АЭС начали подавать в Энергодар

Тепло с Запорожской АЭС начало поступать в Энергодар Фото: REUTERS

Два реактора Запорожской атомной электростанции (АЭС) вырабатывают тепло, которое подается в Энергодар. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас два реактора в режиме горячего так называемого останова, идет теплоотдача, тепло поступает в систему теплообеспечения города", - уточнил Карчаа.

Напомним, власти Энергодара сообщили, что слухи о планах России покинуть территорию Запорожской атомной электростанции (АЭС) не соответствуют действительности.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что обстрелы Запорожской АЭС - это безрассудный и предосудительный поступок.

По ее словам, все военные действия вокруг Запорожской атомной электростанции должны быть немедленно прекращены. Конкретные детали создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС замгенсека ООН предложила обсудить сторонам конфликта совместно с МАГАТЭ.