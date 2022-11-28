В Амурской области в будущем году начнется строительство крупного завода по переработке сои

Губернатор Василий Орлов обсудил строительство предприятия по переработке сои с директором по инвестициям ГК «Содружество» Павлом Зарьковым. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов 28 ноября обсудил строительство нового завода по глубокой переработке сои с директором по инвестициям ГК «Содружество» Павлом Зарьковым. Будущее предприятие сможет перерабатывать до полутора тысяч тонн соевых бобов в сутки. Его строительство стартует в 2023 году, новый завод начнет работу в 2025 году.

«Амурские аграрии в этом году поставили новый рекорд урожая сои, собрав больше 1,6 миллиона тонн культуры. Наша цель – перерабатывать на своей территории 70% урожая, - подчеркнул Василий Орлов. - Мы заинтересованы в крупных инвесторах. Реализовать этот проект предлагаем в рамках ТОР. Это гарантирует большое количество льгот и господдержку. На выбор - две территории: «Белогорск» и «Приамурская». Сейчас ГК «Содружество» выбирает подходящий участок, выгодный с точки зрения инфраструктурных возможностей. Со своей стороны окажу всевозможную поддержку по выбору площадки. Готов лично сопровождать этот проект».

Амурская область – один из крупнейших поставщиков сои в России. Каждая четвертая тонна этого продукта производится именно в Приамурье. Строительство в регионе нового перерабатывающего завода начали обсуждать в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Более детально проект был проработан летом 2022 года на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.