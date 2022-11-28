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НовостиЭкономика28 ноября 2022 15:17

Курс евро поднялся выше 64 рублей впервые с 12 октября 2022

Доллар находился на уровне 60,98 рубля
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Курс евро поднялся выше 64 рублей впервые с 12 октября 2022

Курс евро поднялся выше 64 рублей впервые с 12 октября 2022

Фото: REUTERS

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 64 рублей впервые с 12 октября этого года.

По состоянию на 15:55 мск евро вырос на 1,72% – до 64,0075 рубля. В 16:10 курс европейской валюты упал до 63,89 рубля. Что касается доллара, то его курс в это же время находился на уровне 60,98 рубля.

Напомним, рекордное с 1 июля 2022 снижение курса евро по отношению к рублю бфло зафиксировано на Мосбирже 23 сентября. На некоторое время курс европейской валюты упал ниже 55 рублей и составлял 54,91 рубля.

Ранее частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров спрогнозировал, в каких значениях будет доллар и евро до конца ноября 2022 года. По его словам, пока у рубля есть внутренние и внешние факторы, которые стабилизируют ситуацию.