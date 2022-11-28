МИД Канады вызвал посла России Степанова
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Министерство иностранных дел Канады вызвало посла России в Оттаве Олега Степанова. Об этом сообщил сам дипломат.
«Приглашают в 15:30 (23:30 по московскому времени)», – передает РИА Новости слова российского посла.
Ранее в Канаде сообщали, что дипломата вызывают в МИД страны в связи с публикациями посольства о законопроекте по запрету пропаганды ЛГБТ в России. В канадском внешнеполитическом ведомстве документ считают «атакой на канадские ценности».
Как писал сайт KP.RU, 13 ноября власти Канады решили расширить санкционный список в отношении России. На этот раз в него вошли 23 физических лица.
Напомним, ранее посол России в Канаде заявил, что новые антироссийские санкции, объявленные канадскими властями, носят бессмысленный и символический характер, но соразмерный ответ на них будет дан.