МИД Канады вызвал посла России Степанова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Канады вызвало посла России в Оттаве Олега Степанова. Об этом сообщил сам дипломат.

«Приглашают в 15:30 (23:30 по московскому времени)», – передает РИА Новости слова российского посла.

Ранее в Канаде сообщали, что дипломата вызывают в МИД страны в связи с публикациями посольства о законопроекте по запрету пропаганды ЛГБТ в России. В канадском внешнеполитическом ведомстве документ считают «атакой на канадские ценности».

Как писал сайт KP.RU, 13 ноября власти Канады решили расширить санкционный список в отношении России. На этот раз в него вошли 23 физических лица.

Напомним, ранее посол России в Канаде заявил, что новые антироссийские санкции, объявленные канадскими властями, носят бессмысленный и символический характер, но соразмерный ответ на них будет дан.