Посол РФ в Канаде Степанов: новые санкции в отношении России носят бессмысленный и символический характер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые антироссийские санкции, объявленные канадскими властями, носят бессмысленный и символический характер, но соразмерный ответ на них будет дан, заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

“Очередной бессмысленный, абсурдный антироссийский, враждебный шаг кабинета (премьер-министра Канады Джастина) Трюдо. Продолжает в режиме автомата бездумно штамповать символические санкции, которые никакого влияния ни на Россию, ни на фигурантов этих списков оказать не могут”, - сказал он в беседе с РИА Новости.

Появление санкций посол связал с открытием в предстоящие выходные очередной ассамблеи канадско-украинского конгресса.

Накануне Канада ввела санкции против четырех российских компаний -"Лукойла", "Трансойла", "Согаз" и "Национальной нерудной компании", об этом сегодня, 28 октября, сообщили канадские власти. Также под новые ограничения попали Новак, Мантуров, Шульгинов, Зубков.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что инициативы Запада по подрыву финансового положения в России с помощью санкций провалились.

Ранее китайское издание Global Times заявило о неэффективности санкций Соединенных Штатов Америки против России. Автор статьи указал на то, что российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. Использование российской военной техники в реальных боевых условиях прорекламирует оружие и повысит спрос на него, уверен журналист.

В Германии также признали, что усилия Запада по обрушению российской экономики потерпели крах, а все аналитические выкладки относительно гибели финансовой системы России и обвала рубля вскоре после начала военной спецоперации на Украине оказались ошибочными.