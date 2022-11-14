Канада расширяет санкционный список в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Канады решили расширить санкционный список в отношении России. На этот раз в него войдут 23 физических лица.

«Канада вводит дополнительные санкции против россиян. Они затронут 23 человека, связанных с российской системой правосудия и безопасности», – сказано на сайте канадского правительства.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что новые антироссийские санкции, объявленные канадскими властями, носят бессмысленный и символический характер, но соразмерный ответ на них будет дан.

Напомним, в октябре Оттава ввела санкции против четырех российских компаний – «Лукойла», «Трансойла», «Согаза» и «Национальной нерудной компании». Также под новые ограничения попали вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров.

В начале августа власти Канады расширили список санкционных ограничений в отношении России, добавив в него более 40 физических лиц и 17 юридических лиц.