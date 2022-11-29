Аналитик Юшков считает возможным блэкаут на всей Украине при отключении АЭС Фото: REUTERS

Ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков считает, что полный блэкаут на Украине возможен в случае отключения атомных электростанций (АЭС) от энергосистемы страны.

Эксперт напомнил, что сразу после того, как были аварийно отключены АЭС, мгновенно вся страна погрузилась во тьму, тогда начинается полный блэкаут. При этом он акцентировал внимание на том, что российская сторона не наносит удары по АЭС, но вынуждает оператора энергосистемы Украины самостоятельно их отключать. Об этом пишет Lenta.ru.

- Зачастую, если электростанции целые, то с них нельзя получить электроэнергию, потому что затруднен переток между регионами. Если Россия будет дальше добиваться изоляции атомных станций, тогда да, (грозит полный блэкаут), - допускает Юшков.

Накануне RT сообщал, что в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Граждан предупреждали, что графики почасовых отключений не будут работать, пока ситуация не стабилизируется.

Также "Известия" отмечали, что регулярные перебои и отключения электроэнергии приводят к проблемам с производством хлеба. Как рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, для возобновления стабильного производство хлеба в стране нужно обеспечить цеха большим количеством генераторов и топливом для их работы.