Reuters: страны Евросоюза вновь не смогли согласовать уровень потолка цен на российскую нефть

Потолок цен на нефть из России в Европе до сих пор пока все еще так и не введен Фото: REUTERS

Страны Евросоюза не смогли договориться об уровне ограничения стоимости российской нефти. Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Согласно данным агентства, соответствующее решение не принято из-за Польши, которая настаивает на более низком пороге, чем предложила Еврокомиссия (65–70 долларов). Не уточняется, изменили ли свою позицию Латвия и Эстония, которые ранее, по информации западных СМИ, также настаивали на более низкой цене.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак публично заявил о том, что РФ не собирается поставлять свою нефть ни одной из зарубежных стран, поддержавших введение потолка цен на отечественное "черное золото". По его словам, любые дискриминационные ограничения на российские энергоресурсы являются абсолютно неприемлемыми, поэтому Москва имеет право применять самые жесткие меры и действия.