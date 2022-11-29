Украинские журналисты сообщают о серии взрывов в Днепропетровске и Полтаве

В двух городах Украины слышны взрывы Фото: REUTERS

Украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщает о двух взрывах, прогремевших в крупных городах Украины. так, по информации журналистов, взрывы произошли в двух областных центрах - Полтаве и Днепропетровске (Днепре).

Какие именно объекты на украинской территории пострадали в результате взрывов в Полтаве и Днепропетровске, на данные момент представители СМИ пока е озвучивают. Кроме того, отмечается, что сирены воздушной тревоги слышны еще и в Харьковской области.

По предположениям журналистов украинских средств массовой информации, взрывы якобы могут быть последствием масштабных ракетных ударов Вооруженных сил России по критической энергетической инфраструктуры. При этом официально российское министерство обороны ни о каких ударах по Полтаве и Днепропетровску пока не сообщало.

Напомним, что буквально на минувшей неделе удары по украинской энергетической инфраструктуре привели к тому, что большая часть Украины оказалась без электричества. Все АЭС в стране, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС временно практиески полностью прекратили работу.