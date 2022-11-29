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НовостиЭкономика29 ноября 2022 0:09

FT: европейские страны в 2022 году увеличили импорт российского сжиженного газа на 42 процента

Европа наращивает поставки газа из РФ, несмотря на свои же санкции
Александр КИСЛОВ
ЕС продолжает масштабные закупки одного из видов российского газа

ЕС продолжает масштабные закупки одного из видов российского газа

Фото: REUTERS

За 10 месяцев текущего года европейские страны увеличили импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём поставленного из России СПГ оставил рекордные 17,8 миллиарда кубометров. Об этом сообщила влиятельная британская газета Financial Times.

На долю российского СПГ пришлось 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа. Основными покупателями за этот период были Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция.

Ранее европейские страны публично заявили о том, что намерены максимально сокращать закупки российского топлива, чтобы в итоге вообще избавиться от какой-либо "энергетической зависимости" от Москвы

При этом уже сейчас страны Евросоюза начали пытаться обсуждать принятие различных нефтяных и газовых ограничений против РФ. В частности, европейские политики предлагали ввести нефтяное эмбарго против России, однако в итоге от подобного варианта было решено отказаться (из-за того, что слишком много стран ЕС наотрез отказывались поддержать данную меру).

Сейчас Евросоюз обсуждает вопрос о введении потолка цен на российскую нефть - принципиальная договоренность о применении такой меры уже достигнута, однако уровень ограничений еще не определен и является предметом жестких споров между государствами-членами ЕС.