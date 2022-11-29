FT: европейские страны в 2022 году увеличили импорт российского сжиженного газа на 42 процента

ЕС продолжает масштабные закупки одного из видов российского газа Фото: REUTERS

За 10 месяцев текущего года европейские страны увеличили импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём поставленного из России СПГ оставил рекордные 17,8 миллиарда кубометров. Об этом сообщила влиятельная британская газета Financial Times.

На долю российского СПГ пришлось 16% от совокупного импорта доставляемого по морю газа. Основными покупателями за этот период были Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция.

Ранее европейские страны публично заявили о том, что намерены максимально сокращать закупки российского топлива, чтобы в итоге вообще избавиться от какой-либо "энергетической зависимости" от Москвы

При этом уже сейчас страны Евросоюза начали пытаться обсуждать принятие различных нефтяных и газовых ограничений против РФ. В частности, европейские политики предлагали ввести нефтяное эмбарго против России, однако в итоге от подобного варианта было решено отказаться (из-за того, что слишком много стран ЕС наотрез отказывались поддержать данную меру).

Сейчас Евросоюз обсуждает вопрос о введении потолка цен на российскую нефть - принципиальная договоренность о применении такой меры уже достигнута, однако уровень ограничений еще не определен и является предметом жестких споров между государствами-членами ЕС.