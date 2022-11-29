Guardian: Украине из-за проблем с электричеством не сможет пережить зиму без помощи Запада

Украинские власти и население ждут очень тяжелые времена, считают в Великобритании Фото: REUTERS

В Великобритании указали киевским властям на то, что Украина не сможет пережить зиму без поддержки западных стран. О проблемах с нехваткой оборудования в украинских энергетических компаниях рассказал аналитик Международной кризисной группы (МКГ) Саймон Шлегель.

«Украинские поставщики энергии говорят, что у них заканчивается оборудование для быстрого восстановления электростанций, что делает перебои все продолжительнее. Им нужны запасные части, строительные материалы и оборудование, а также логистическая помощь в эффективном планировании отключения электроэнергии», — передает влиятельная британская газета The Guardian мнение эксперта.

Также аналитик указал на то, что гражданскому населению Украины не хватает одеял, бойлеров, обогревателей и генераторов, поэтому жить в нормальных условиях им точно будет не суждено.

Ранее украинские власти начали готовить население к возможности наступления тотального блэкаута во всех без исключения регионах и крупных населенных пунктах страны на фоне регулярных массированных ракетных ударов Вооруженных сил России по ключевых объектам критической энергетической инфраструктуры Украины.

Теперь украинское руководство рассчитывает лишь на то, что Запад поможет стране нормально пережить предстоящую зиму. При этом сами власти Украины на фоне происходящего умудряются ссориться и регулярно вступать в различные политические конфликты, "разборки" и противостояния.

В частности, довольно серьезный конфликт на фоне организованных в Киеве так называемых "пунктов несокрушимости" разразился между Офисом украинского президента Владимира Зеленского и мэром Киева Виталием Кличко.